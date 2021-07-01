Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение о пункте ВМФ в Судане

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Российский президент Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу соглашение между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.
Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение о пункте ВМФ в Судане
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Законопроект опубликован в базе Госдумы.

В документе говорится, что максимальная численность личного состава пункта ВМФ, работа которого должна осуществляться силами и средствами России, будет не более 300 человек. При этом в нём смогут одновременно находиться не более четырёх кораблей России.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении президенту России для внесения на ратификацию соглашения с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Судана.

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