Мишустин подписал постановление о ратификации соглашения с Суданом о создании базы ВМФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении российскому президенту для внесения на ратификацию соглашения с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Судана.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Одобрить и представить президенту России для внесения на ратификацию в Госдуму Федерального собрания России соглашение между Россией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Республики Судан, подписанное в Хартуме 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года», — говорится в тексте.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Судана Ясином Ибрагимом оценил уровень военного сотрудничества двух стран.