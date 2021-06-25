Мишустин подписал постановление о ратификации соглашения с Суданом о создании базы ВМФ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении российскому президенту для внесения на ратификацию соглашения с Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Судана.
Мишустин подписал постановление о ратификации соглашения с Суданом о создании базы ВМФ
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Одобрить и представить президенту России для внесения на ратификацию в Госдуму Федерального собрания России соглашение между Россией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Республики Судан, подписанное в Хартуме 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года», — говорится в тексте.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Судана Ясином Ибрагимом оценил уровень военного сотрудничества двух стран.

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