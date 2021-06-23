Шойгу оценил уровень военного сотрудничества с Суданом

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Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Судана Ясином Ибрагимом оценил уровень военного сотрудничества двух стран.
Шойгу оценил уровень военного сотрудничества с Суданом
  • РИА Новости

«Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы российско-суданского военного сотрудничества. Мы ценим достигнутый уровень нашего сотрудничества. Настроены на продолжение контактов по всем вопросам», — приводит слова Шойгу пресс-служба Министерства обороны.

Он также поблагодарил Ибрагима за участие в Московской конференции по международной безопасности.

В свою очередь Ибрагим сообщил, что накануне военная делегация Судана посетила подмосковную Кубинку, где ознакомилась с мемориалом «Дорога памяти», где «совершили 1418 шагов к победе».

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