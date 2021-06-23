Шойгу оценил уровень военного сотрудничества с Суданом
- РИА Новости
«Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы российско-суданского военного сотрудничества. Мы ценим достигнутый уровень нашего сотрудничества. Настроены на продолжение контактов по всем вопросам», — приводит слова Шойгу пресс-служба Министерства обороны.
Он также поблагодарил Ибрагима за участие в Московской конференции по международной безопасности.
В свою очередь Ибрагим сообщил, что накануне военная делегация Судана посетила подмосковную Кубинку, где ознакомилась с мемориалом «Дорога памяти», где «совершили 1418 шагов к победе».