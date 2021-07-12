В Судане прокомментировали ситуацию с соглашением о базе ВМФ России

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Министр иностранных дел Судана Марьям аль-Махди прокомментировала ситуацию с соглашением по созданию в стране базы ВМФ России.
В Судане прокомментировали ситуацию с соглашением о базе ВМФ России
  • РИА Новости

«Процесс ратификации любого международного соглашения требует прохождения через законодательный совет, однако в его отсутствие в настоящее время… совет министров, с одной стороны, и гражданское крыло Суверенного совета, с другой стороны, должны изучить такие соглашения до их ратификации», — заявила аль-Махди в интервью РИА Новости, отметив, что через эту процедуру в настоящее время проходят все ранее заключённые Суданом, но не ратифицированные парламентом соглашения.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что Россия изучает сообщения о том, что власти Судана намерены пересмотреть соглашение с Москвой о военной базе на Красном море. С таким заявлением выступил начальник штаба суданских вооружённых сил Мухаммад Усман аль-Хусейн.

1 июля российский президент Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу соглашение между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.

В документе говорится, что максимальная численность личного состава пункта ВМФ, работа которого должна осуществляться силами и средствами России, будет не более 300 человек. При этом в нём смогут одновременно находиться не более четырёх кораблей России.

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