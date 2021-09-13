РИА Новости: Судан намерен изменить соглашение о военной базе с Россией

Суданские власти рассчитывают внести изменения в соглашение о строительстве российской военно-морской базы на Красном море. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в оборонном ведомстве Судана.

Как заявил источник, Судан надеется получить от российской стороны экономическую помощь при условии аренды в течение пятилетнего периода с возможностью заключения соглашения на 25 лет.

Также источник заявил, что Москва пока не ответила на это предложение.

1 июля российский президент Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу соглашение между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.

Позже глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с соглашением о базе ВМФ на Красном море, заявил, что в Судане также готовятся к ратификации соглашения.