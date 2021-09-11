France Bleu: ударивший Макрона по лицу мужчина вышел из тюрьмы

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Мужчина, который ударил президента Франции Эммануэля Макрона по лицу в июне, вышел на свободу после трёх месяцев тюремного заключения.

Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

«Дамьен Тарель, ударивший по лицу Макрона 8 июня, вышел из тюрьмы города Валанс в эту субботу после трёх месяцев заключения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тарель был выпущен из тюрьмы чуть раньше обычного времени, чтобы избежать скопления встречающих.

Эммануэль Макрон получил пощёчину во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке страны. В ситуацию вмешалась служба безопасности и отвела Макрона в сторону.

Макрон назвал единичным инцидент с пощёчиной и призвал не преувеличивать его значение.

Прокуратура запрашивала 18 месяцев тюрьмы мужчине, ударившему Макрона.

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