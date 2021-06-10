Прокуратура запросила 18 месяцев тюрьмы ударившему Макрона мужчине

Короткая ссылка
Прокуратура потребовала приговорить к 18 месяцам тюрьмы Дамьена Тареля, который дал пощёчину президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Прокуратура запросила 18 месяцев тюрьмы ударившему Макрона мужчине
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Во Франции статья о насилии в отношении лица, наделённого властью, предусматривает максимальное наказание в виде трёх лет лишения свободы и €45 тыс. штрафа.

Решение суда будет вынесено вечером 10 июня.

Как сообщалось ранее, Эммануэль Макрон получил пощёчину во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке страны. В ситуацию вмешалась служба безопасности и отвела Макрона в сторону.

Макрон назвал единичным инцидент с пощёчиной и призвал не преувеличивать его значение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить