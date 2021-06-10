Прокуратура запросила 18 месяцев тюрьмы ударившему Макрона мужчине
- Reuters
Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Во Франции статья о насилии в отношении лица, наделённого властью, предусматривает максимальное наказание в виде трёх лет лишения свободы и €45 тыс. штрафа.
Решение суда будет вынесено вечером 10 июня.
Как сообщалось ранее, Эммануэль Макрон получил пощёчину во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке страны. В ситуацию вмешалась служба безопасности и отвела Макрона в сторону.
Макрон назвал единичным инцидент с пощёчиной и призвал не преувеличивать его значение.