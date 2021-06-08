Макрон прокомментировал инцидент с пощёчиной

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал единичным инцидент с пощёчиной и призвал не преувеличивать его значение.

«Нет, никаких. Кроме того, я продолжил приветствовать людей, которые были с этим человеком, и сделал фотографии с ними», — приводит РИА Новости ответ Макрона на вопрос о том, есть ли у него какие-то опасения после этого инцидента.

Французский лидер подчеркнул, что, несмотря на случившееся, продолжит встречи с гражданами Франции.

«Всё хорошо. Надо придавать ограниченное значение этому инциденту, который, я думаю, единичен. Это не должно затмевать остальные важные темы, которые затрагивают жизнь многих», — сказал президент.

Как сообщалось ранее, Эммануэль Макрон получил пощёчину во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке страны.

После инцидента в ситуацию вмешалась служба безопасности и отвела Макрона в сторону.