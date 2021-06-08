Во Франции мужчина дал пощёчину Макрону
- © L.Urman/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Видео инцидента публикует BFMTV.
На видео мужчина за ограждением кричит: «Долой Макрона!», а затем дает пощечину президенту, который подошёл к нему.
В этот момент вмешалась служба безопасности и отвела Макрона в сторону.
В ноябре 2018 года сообщалось, что власти Франции задержали радикала, который намеревался совершить нападение на французского лидера Эммануэля Макрона во время торжественных мероприятий в Шарлевиль-Мезьере по случаю годовщины окончания Первой мировой войны.