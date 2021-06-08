Во Франции мужчина дал пощёчину Макрону

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке страны.

Видео инцидента публикует BFMTV.

На видео мужчина за ограждением кричит: «Долой Макрона!», а затем дает пощечину президенту, который подошёл к нему.

В этот момент вмешалась служба безопасности и отвела Макрона в сторону.

В ноябре 2018 года сообщалось, что власти Франции задержали радикала, который намеревался совершить нападение на французского лидера Эммануэля Макрона во время торжественных мероприятий в Шарлевиль-Мезьере по случаю годовщины окончания Первой мировой войны.