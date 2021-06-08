Во Франции мужчина дал пощёчину Макрону

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Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке страны.
Во Франции мужчина дал пощёчину Макрону
  • © L.Urman/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Видео инцидента публикует BFMTV. 

На видео мужчина за ограждением кричит: «Долой Макрона!», а затем дает пощечину президенту, который подошёл к нему.

В этот момент вмешалась служба безопасности и отвела Макрона в сторону.

В ноябре 2018 года сообщалось, что власти Франции задержали радикала, который намеревался совершить нападение на французского лидера Эммануэля Макрона во время торжественных мероприятий в Шарлевиль-Мезьере по случаю годовщины окончания Первой мировой войны.

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