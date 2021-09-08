В США заявили о вспышке коронавируса в 95% округов

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В соответствии с данными Центра по контролю и профилактики заболеваний, более чем в 95% округов в США зафиксирован высокий уровень инфицирования COVID-19.
В США заявили о вспышке коронавируса в 95% округов
  • Reuters

Об этом сообщает The Hill.

Так примерно на 2% округов приходится низкий уровень заражения, и менее чем на 1% территории США фиксируется умеренный уровень инфицирования. Отмечается, что прирост случаев COVID-19 обусловлен в значительной степени распространением штамма «дельта», который отличается высокой скоростью передачи вируса.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Джефф Зинтс на прошлой неделе проинформировал о намерении властей выделить примерно $3 млрд на производство вакцин, в том числе от коронавируса.

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