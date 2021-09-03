В США намерены вложить около $3 млрд в производство вакцин от COVID-19
- Reuters
«Сегодня мы делаем ещё один шаг для наращивания в США производства важнейших для выпуска вакцин компонентов», — цитирует ТАСС слова Зинтса на брифинге.
Он отметил, что средства начнут выделять в ближайшие недели.
По его словам, данная мера поможет США к будущим угрозам в сфере здравоохранения.
23 августа президент США Джо Байден рассказал, сколько людей были спасены от смерти благодаря вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.