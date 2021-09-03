В США намерены вложить около $3 млрд в производство вакцин от COVID-19

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Американские власти намерены выделить примерно $3 млрд на производство вакцин, в том числе от коронавируса, заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Джефф Зинтс.
В США намерены вложить около $3 млрд в производство вакцин от COVID-19
  • Reuters

«Сегодня мы делаем ещё один шаг для наращивания в США производства важнейших для выпуска вакцин компонентов», — цитирует ТАСС слова Зинтса на брифинге.

Он отметил, что средства начнут выделять в ближайшие недели.

По его словам, данная мера поможет США к будущим угрозам в сфере здравоохранения.

23 августа президент США Джо Байден рассказал, сколько людей были спасены от смерти благодаря вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

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