В США намерены вложить около $3 млрд в производство вакцин от COVID-19

Американские власти намерены выделить примерно $3 млрд на производство вакцин, в том числе от коронавируса, заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Джефф Зинтс.

«Сегодня мы делаем ещё один шаг для наращивания в США производства важнейших для выпуска вакцин компонентов», — цитирует ТАСС слова Зинтса на брифинге.

Он отметил, что средства начнут выделять в ближайшие недели.

По его словам, данная мера поможет США к будущим угрозам в сфере здравоохранения.

23 августа президент США Джо Байден рассказал, сколько людей были спасены от смерти благодаря вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.