Байден рассказал о спасённых в США жизнях благодаря вакцинации от COVID-19

Президент США Джо Байден рассказал, сколько людей были спасены от смерти благодаря вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Согласно мнению экспертов Школы общественного здравоохранения Йельского университета, темпы наших усилий по вакцинации спасли более 100 тыс. жизней и предотвратили более 450 тыс. случаев госпитализации», — цитирует его ТАСС.

По словам Байдена, к настоящему моменту хотя бы одну дозу препарата от COVID-19 получил 71% жителей США в возрасте от 12 лет.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской фармацевтической корпорацией Pfizer и немецкой компанией BioNTech.