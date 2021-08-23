Байден рассказал о спасённых в США жизнях благодаря вакцинации от COVID-19

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Президент США Джо Байден рассказал, сколько людей были спасены от смерти благодаря вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Байден рассказал о спасённых в США жизнях благодаря вакцинации от COVID-19
  • Reuters
  • © Leah Millis

«Согласно мнению экспертов Школы общественного здравоохранения Йельского университета, темпы наших усилий по вакцинации спасли более 100 тыс. жизней и предотвратили более 450 тыс. случаев госпитализации», — цитирует его ТАСС.

По словам Байдена, к настоящему моменту хотя бы одну дозу препарата от COVID-19 получил 71% жителей США в возрасте от 12 лет.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской фармацевтической корпорацией Pfizer и немецкой компанией BioNTech.

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