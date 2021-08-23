Регулятор США полностью одобрил применение вакцины Pfizer-BioNTech
- Reuters
Как отмечается, препарат теперь поступит в продажу под товарным знаком Comirnaty для профилактики заболеваний COVID-19 для лиц 16 лет и старше.
Препарат Pfizer — первая вакцина от коронавирусной инфекции, получившая окончательное одобрение FDA. В декабре 2020 года она была сертифицирована FDA по ускоренной процедуре для применения в экстренных случаях.
Позднее аналогичное одобрение получили вакцины компаний Moderna и Johnson & Johnson.