Регулятор США полностью одобрил применение вакцины Pfizer-BioNTech

Короткая ссылка
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской фармацевтической корпорацией Pfizer и немецкой компанией BioNTech. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Регулятор США полностью одобрил применение вакцины Pfizer-BioNTech
  • Reuters

Как отмечается, препарат теперь поступит в продажу под товарным знаком Comirnaty для профилактики заболеваний COVID-19 для лиц 16 лет и старше.

Препарат Pfizer — первая вакцина от коронавирусной инфекции, получившая окончательное одобрение FDA. В декабре 2020 года она была сертифицирована FDA по ускоренной процедуре для применения в экстренных случаях.

Позднее аналогичное одобрение получили вакцины компаний Moderna и Johnson & Johnson.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить