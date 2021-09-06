«Талибан» заявил о захвате мавзолея отца лидера афганского сопротивления

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«Талибан»* сообщил о захвате мавзолея Ахмада Шаха Масуда, отца лидера сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда — младшего.
«Талибан» заявил о захвате мавзолея отца лидера афганского сопротивления
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Видео, на котором талибы* заходят на территорию мавзолея, публикует Shahraranews. 

Мавзолей Масуда находится в 8 км от Базарака, где расположен административный центр Панджшера.

Ранее талибы заявили об установлении полного контроля над провинцией Панджшер. 

При этом силы сопротивления сообщили, что бои с талибами в Панджшере продолжатся.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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