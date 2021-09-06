«Талибан» заявил о захвате мавзолея отца лидера афганского сопротивления
- globallookpress.com
Видео, на котором талибы* заходят на территорию мавзолея, публикует Shahraranews.
Мавзолей Масуда находится в 8 км от Базарака, где расположен административный центр Панджшера.
Ранее талибы заявили об установлении полного контроля над провинцией Панджшер.
При этом силы сопротивления сообщили, что бои с талибами в Панджшере продолжатся.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.