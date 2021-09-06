«Талибан» заявил о захвате мавзолея отца лидера афганского сопротивления

«Талибан»* сообщил о захвате мавзолея Ахмада Шаха Масуда, отца лидера сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда — младшего.

Видео, на котором талибы* заходят на территорию мавзолея, публикует Shahraranews.

Мавзолей Масуда находится в 8 км от Базарака, где расположен административный центр Панджшера.

Ранее талибы заявили об установлении полного контроля над провинцией Панджшер.

При этом силы сопротивления сообщили, что бои с талибами в Панджшере продолжатся.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.