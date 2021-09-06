Талибы заявили, что Россия, Китай, Турция, Иран приглашены на объявление состава правительства
- Reuters
Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителя движения.
Ранее глава Высшего совета спасения Афганистана Мохаммад Акбар Ага заявил, что единственной сложностью в формировании правительства республики является «проблема Панджшера».
По его словам, в правительство войдут только афганцы.
31 августа «Талибан» завершил переговоры о формировании правительства Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.