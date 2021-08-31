«Талибан» завершил переговоры по составу правительства Афганистана

Радикальное движение «Талибан»* завершило переговоры о формировании правительства Афганистана. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя талибов.

«Переговоры о формировании нового правительства в Афганистане завершились», — отмечается в заявлении в Twitter.

Отмечается, что талибы в ближайшее время объявят итоги консультаций.

Ранее лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что прекратит свою деятельность и уйдёт из политики, если «Талибан» создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.