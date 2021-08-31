Лидер сил сопротивления назвал условие прекращения борьбы с талибами

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Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что прекратит свою деятельность и уйдёт из политики, если радикальное движение «Талибан»* создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.

«Если талибы намереваются разделить власть со всеми и намерены установить справедливость, предоставить равноправие и свободу всем в Афганистане, тогда я отступлю и уйду из политики», — заявил Масуд в интервью изданию Foreign Policy.

По его словам, приемлемое урегулирование с талибами возможно, только если движение сформирует инклюзивное и децентрализованное правительство Афганистана.

Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана также отметил, что не получает никакой финансовой поддержки из-за рубежа, а многие страны региона якобы встали на сторону «Талибана».

Ранее сообщалось, что силы сопротивления в афганской провинции Панджшер отразили атаку талибов на блокпост.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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