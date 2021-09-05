В «Талибане» назвали сроки формирования нового кабмина в Афганистане
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«Формирование правительства уже завершено. Задержка вызвана исключительно Панджшером», — отметил он.
Ага уточнил, что единственной сложностью в формировании правительства республики является «проблема Панджшера».
По его словам, в правительство войдут только афганцы.
31 августа «Талибан»* завершил переговоры о формировании правительства Афганистана.
Ранее сообщалось, что «Талибан» объявит состав нового правительства Афганистана 4 сентября.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.