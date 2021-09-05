В «Талибане» назвали сроки формирования нового кабмина в Афганистане

Глава Высшего совета спасения Афганистана Мохаммад Акбар Ага заявил, что состав нового правительства страны будет объявлен в течение двух-трёх дней.

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AFP

«Формирование правительства уже завершено. Задержка вызвана исключительно Панджшером», — отметил он. Ага уточнил, что единственной сложностью в формировании правительства республики является «проблема Панджшера». По его словам, в правительство войдут только афганцы. 31 августа «Талибан»* завершил переговоры о формировании правительства Афганистана. Ранее сообщалось, что «Талибан» объявит состав нового правительства Афганистана 4 сентября. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.