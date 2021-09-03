«Талибан» объявит состав нового правительства Афганистана 4 сентября

Радикальное движение «Талибан»* перенесли объявление состава нового правительства Афганистана с пятницы на субботу, 4 сентября.

Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на представителя талибов Забуиллу Муджахида.

По данным неназванных источников, главой правительства вероятнее всего станет один из лидеров радикального движения в Дохе Мулла Абдул Гани Барадар.

31 августа «Талибан» завершил переговоры о формировании правительства Афганистана.

В TOLOnews ранее сообщали, что правительство Афганитана возглавит «предводитель правоверных» Хайбатулла Ахундзада.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.