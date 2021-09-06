Силы сопротивления заявили, что бои с талибами в Панджшере продолжатся

Силы сопротивления сообщили, что бои с талибами* в афганской провинции Панджшер продолжатся.

Reuters

Об этом информирует AFP. #BREAKING Fight against Taliban in Panjshir Valley 'will continue': National Resistance Front pic.twitter.com/Z7XpFFIyK8 — AFP News Agency (@AFP) September 6, 2021 Ранее представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.