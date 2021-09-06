Талибы заявили о захвате провинции Панджшер
«Провинция Панджшер, была полностью захвачена», — написал Муджахид в своём Twitter.
ولایت پنجشیر آخرین لانهء دشمن مزدور نیز به گونه کامل فتح گردید https://t.co/95ySJ5ppo6pic.twitter.com/CCWKFt0zsb— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) September 6, 2021
По его словам, часть повстанцев потерпели поражение, другие бежали.
Ранее глава Высшего совета спасения Афганистана Мохаммад Акбар Ага заявил, что состав нового правительства страны будет объявлен в течение двух-трёх дней.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.