Талибы заявили об окончании войны в Афганистане

Военные действия в Афганистане можно считать завершёнными, после того как «Талибан»* установил полный контроль над провинцией Панджшер. Об этом заявил представитель движения Забиулла Муджахид.

«Вчера вечером и сегодня утром над Панджшером был установлен полный контроль. Таким образом, война в Афганистане окончена. Для неё больше нет никаких оправданий», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции, которую транслировали афганские каналы.

Муджахид отметил, что «пришло время обустраивать страну».

Ранее талибы объявили, что Панджшер полностью перешёл под их контроль. При этом силы сопротивления сообщили, что бои продолжатся.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.