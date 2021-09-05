В Общественной палате объяснили призыв США к России по поводу Минских соглашений

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что посольство США в Киеве рекомендует России выполнить минские обязательства и вернуть Украине полный контроль над её границами.

«На мой взгляд, этот призыв в адрес России обусловлен тем, что США хотят переложить ответственность за то, что Минские соглашения не реализуются, на страну, которая даже не является стороной конфликта, а является гарантом исполнения Минских соглашений. Мне кажется, что разыгрывается попытка саботировать Минские соглашения и вообще от них отказаться со стороны Украины при поддержке США», — пояснил специалист.

По словам Данюка, для этого необходим соответствующий «информационный фон».

Эксперт предположил, что за этим заявлением может последовать очередная кампания с провокациями, во время которой международное сообщество будет говорить, что «Минские соглашения мертвы», а виновата в этом якобы Россия.

Ранее сообщалось, что посольство США в Киеве рекомендует России выполнить минские обязательства и вернуть Украине полный контроль над её границами.

В посольстве настаивают на том, чтобы позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе, а также на возвращении Украине контроля над её границами.