В Общественной палате объяснили призыв США к России по поводу Минских соглашений

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что посольство США в Киеве рекомендует России выполнить минские обязательства и вернуть Украине полный контроль над её границами.
В Общественной палате объяснили призыв США к России по поводу Минских соглашений
  • © Google maps

«На мой взгляд, этот призыв в адрес России обусловлен тем, что США хотят переложить ответственность за то, что Минские соглашения не реализуются, на страну, которая даже не является стороной конфликта, а является гарантом исполнения Минских соглашений. Мне кажется, что разыгрывается попытка саботировать Минские соглашения и вообще от них отказаться со стороны Украины при поддержке США», — пояснил специалист.

По словам Данюка, для этого необходим соответствующий «информационный фон».

Эксперт предположил, что за этим заявлением может последовать очередная кампания с провокациями, во время которой международное сообщество будет говорить, что «Минские соглашения мертвы», а виновата в этом якобы Россия.

Ранее сообщалось, что посольство США в Киеве рекомендует России выполнить минские обязательства и вернуть Украине полный контроль над её границами.

В посольстве настаивают на том, чтобы позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе, а также на возвращении Украине контроля над её границами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить