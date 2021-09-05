В США призвали Россию исполнить Минские соглашения

Посольство США в Киеве рекомендует России выполнить минские обязательства и вернуть Украине полный контроль над её границами.

«Призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства», — сообщается в Facebook-аккаунте американского дипведомства.

В посольстве настаивают на том, чтобы позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе, а также на возвращении Украине контроля над её границами.

Как ранее заявил президент России Владимир Путин, желания исполнять Минские соглашения у властей Украины нет.

31 августа украинский лидер Владимир Зеленский заявил о новом этапе в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере.