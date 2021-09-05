Вучич заявил о попытках Запада уничтожить Сербскую православную церковь

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Президент Сербии Александар Вучич в эфире канала «ТВ Прва» заявил о попытках Запада уничтожить Сербскую православную церковь на территории бывшей Югославии так же, как и Русскую православную церковь (РПЦ) на Украине.
Вучич заявил о попытках Запада уничтожить Сербскую православную церковь
  • Reuters

«Часть западных сил в регионе воспринимают Сербскую православную церковь как Русскую православную церковь на территории бывшего СССР. Как необходимо уничтожить РПЦ на территории Украины, некоторых центральноазиатских стран (хотя это у них не вышло), так и Сербскую православную церковь надо уничтожить», — цитирует его ТАСС.

Таким образом глава Сербии прокомментировал демонстрации и нападения в Черногории, которые устроили националисты, выступающие против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) в Цетинском монастыре.

Ранее сообщалось, что в Цетинском монастыре в Черногории состоялся чин интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия (Мичовича).

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