Вучич заявил о попытках Запада уничтожить Сербскую православную церковь
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«Часть западных сил в регионе воспринимают Сербскую православную церковь как Русскую православную церковь на территории бывшего СССР. Как необходимо уничтожить РПЦ на территории Украины, некоторых центральноазиатских стран (хотя это у них не вышло), так и Сербскую православную церковь надо уничтожить», — цитирует его ТАСС.
Таким образом глава Сербии прокомментировал демонстрации и нападения в Черногории, которые устроили националисты, выступающие против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) в Цетинском монастыре.
Ранее сообщалось, что в Цетинском монастыре в Черногории состоялся чин интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия (Мичовича).