Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий официально занял свой пост

Короткая ссылка
В Цетинском монастыре в Черногории состоялся чин интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия (Мичовича).
Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий официально занял свой пост
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Вечерње новости».

Митрополит Иоанникий официально возглавил Черногорско-Приморскую митрополию Сербской православной церкви (СПЦ).

Ранее сообщалось, что полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона акции протеста националистов.

Отмечается, что демонстранты выступают против проведения церемонии интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) в Цетинском монастыре.

В ходе столкновений черногорских националистов с полицией в Цетине четыре человека получили лёгкие травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить