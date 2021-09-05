Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий официально занял свой пост

В Цетинском монастыре в Черногории состоялся чин интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия (Мичовича).

Об этом сообщает газета «Вечерње новости».

Митрополит Иоанникий официально возглавил Черногорско-Приморскую митрополию Сербской православной церкви (СПЦ).

Ранее сообщалось, что полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона акции протеста националистов.

Отмечается, что демонстранты выступают против проведения церемонии интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) в Цетинском монастыре.

В ходе столкновений черногорских националистов с полицией в Цетине четыре человека получили лёгкие травмы.