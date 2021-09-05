Полиция Черногории применила слезоточивый газ против националистов

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Полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона акции протеста националистов.

Об этом сообщает издание «Виести».

Отмечается, что демонстранты выступают против проведения церемонии интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) в Цетинском монастыре. 

Уточняется, что протестующие собрались на Дворцовой площади Цетине и начали забрасывать полицию бутылками и камнями. После этого полиция применила слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что интронизация митрополита Черногорско-Приморского состоится 5 сентября.

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