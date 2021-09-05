Полиция Черногории применила слезоточивый газ против националистов

Полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона акции протеста националистов.

Об этом сообщает издание «Виести».

Отмечается, что демонстранты выступают против проведения церемонии интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия Сербской православной церкви (СПЦ) в Цетинском монастыре.

Уточняется, что протестующие собрались на Дворцовой площади Цетине и начали забрасывать полицию бутылками и камнями. После этого полиция применила слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что интронизация митрополита Черногорско-Приморского состоится 5 сентября.