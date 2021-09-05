Представители G7 обсудят на встрече ситуацию в Афганистане

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Главы МИД стран G7 обсудят на следующей неделе ситуацию в Афганистане, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

«Для обсуждения ситуации в Афганистане G7 на следующей неделе проведёт переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других (стран. — RT)», — приводит ТАСС слова министра.

Он добавил, что соответствующие консультации по теме могут состояться 8 сентября.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал Россию и Китай вместе с другими членами мирового сообщества противостоять террористическим группировкам на территории Афганистана. Он отметил, что в Альянсе извлекут уроки из событий в стране.

Президент России Владимир Путин назвал катастрофой ситуацию, которая сложилась в республике после окончания кампании США в стране. Он обратил внимание на большое количество людей, работавших на западные страны и оказавшихся брошенными в Афганистане. 

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