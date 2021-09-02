Al Arabiya: «Аль-Каида» присоединилась к наступлению талибов на провинцию Панджшер
- Reuters
«Аль-Каида» присоединилась к «Талибану» в наступлении в ущелье Панджшер в четверг, об этом, согласно источникам, сообщили силы Ахмада Масуда», — заявляет телеканал.
Как ранее сообщил афганский постпред при ООН Гулям Исхакзай, на стороне «Талибана» в Афганистане воюют порядка 10 тыс. иностранных боевиков из других террористических группировок.
В Пентагоне также рассказали, что в Афганистане остаются террористы «Аль-Каиды» и «Исламского государства»***.
2 сентября силы сопротивления в Панджшере заявили, что последние два дня столкновения проходят по двум фронтам — в долине Андараб в соседней с Панджшером провинции Баглан и у горного перевала Хавак.
* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.