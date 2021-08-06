В Афганистане заявили, что на стороне талибов воюют 10 тысяч иностранцев
- Reuters
«За последние недели число атак со стороны «Талибана» достигло беспрецедентного уровня. Это 5,5 тыс. различных инцидентов. В этом талибам помогают иностранные боевики, принадлежащие к различным террористическим организациям, в том числе к ИГ** и «Аль-Каиде»***. Их количество достигает 10 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.
Он сравнил масштабы происходящего с вторжением. «Афганистан не сталкивался с таким на протяжении последних 30 лет», — сказал дипломат.
Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан раскритиковал миссию Соединённых Штатов в Афганистане, отметив, что американская сторона «оплошала», пытаясь найти политическое решение конфликта с «Талибаном».
6 августа стало известно, что в Кабуле убит талибами глава пресс-центра правительства Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.