В Афганистане заявили, что на стороне талибов воюют 10 тысяч иностранцев

На стороне «Талибана»* в Афганистане воюют порядка 10 тыс. иностранных боевиков из других террористических группировок, рассказал афганский постпред при ООН Гулям Исхакзай.

«За последние недели число атак со стороны «Талибана» достигло беспрецедентного уровня. Это 5,5 тыс. различных инцидентов. В этом талибам помогают иностранные боевики, принадлежащие к различным террористическим организациям, в том числе к ИГ** и «Аль-Каиде»***. Их количество достигает 10 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.

Он сравнил масштабы происходящего с вторжением. «Афганистан не сталкивался с таким на протяжении последних 30 лет», — сказал дипломат.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан раскритиковал миссию Соединённых Штатов в Афганистане, отметив, что американская сторона «оплошала», пытаясь найти политическое решение конфликта с «Талибаном».

6 августа стало известно, что в Кабуле убит талибами глава пресс-центра правительства Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.