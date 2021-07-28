Премьер Пакистана: США напортачили в Афганистане

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью программе PBS NewsHour раскритиковал миссию Соединённых Штатов в Афганистане, отметив, что американская сторона оплошала, пытаясь найти политическое решение конфликта с «Талибаном»*.

«Я думаю, что США напортачили в Афганистане. Сначала они пытались найти военное решение в Афганистане, которого вообще не было. А людей вроде меня, которые говорили, что военного решения нет, которые знают историю Афганистана, называли антиамериканистами. Меня называли Талибан-ханом», — сказал пакистанский премьер.

Он добавил, что, когда США «наконец определились, что военного решения нет», их возможность диктовать свои условия на переговорах пропала.

«Когда там находились 150 тыс. солдат НАТО, тогда и было время для политического решения. Однако как только они снизили численность до 10 тыс. и обозначили даты вывода войск, талибы восприняли это как победу», — отметил Хан, подчеркнув, что теперь прийти к компромиссу с талибами стало гораздо труднее.

24 июля стало известно, что армию Пакистана направили к границе с Афганистаном, чтобы остановить возможное пересечение границы военными и боевиками.

6 июля в МВД Пакистана заявили, что не планируют открывать границы для беженцев из Афганистана в случае их притока на фоне вывода сил США и НАТО с афганской территории и обострения там ситуации с талибами.

Вместо этого Исламабад может прибегнуть к «иранской модели» содержания беженцев, которая предусматривает создание поселений вдоль границы и не позволяет беженцам располагаться в городах принимающей страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

