Представитель: сопротивление в Панджшере привержено миру

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Силы сопротивления в Афганистане привержены мирному урегулированию, но были готовы к тому, что бойцы движения «Талибан»* развяжут войну.
Представитель: сопротивление в Панджшере привержено миру
  • Reuters

«Силы сопротивления были готовы к таким обстоятельствам», — цитирует ТАСС представителя сил сопротивления в провинции Панджшер Фахима Дашти.

Он добавил, что последние два дня столкновения проходят по двум фронтам — в долине Андараб в соседней с Панджшером провинции Баглан и у горного перевала Хавак.

По словам Дашти, по этим направлениям «Талибан» потерпел поражение, около 350 человек были убиты, свыше 280 получили ранения, 35 взяты в плен», о потерях сопротивления он не сообщил.

Как пишет Al Jazeera со ссылкой на источник в «Талибане», движение решило начать широкомасштабную военную операцию в Панджшере после провала переговоров с лидером сопротивления.

По словам источника, талибам были представлены такие условия, которые они считают нелогичными.

Ранее спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров заявил, что стороны вооружённых столкновений в афганской провинции Панджшер должны прекратить бои и соблюдать гуманитарное право.

Он подчеркнул, что позиция ООН заключается в том, что вооружённые столкновения не могут далее продолжаться.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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