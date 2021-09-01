В ООН призвали прекратить боевые действия в Панджшере

Стороны вооружённых столкновений в афганской провинции Панджшер должны прекратить бои и соблюдать гуманитарное право, заявил спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.

«Мы просим все стороны конфликта о том, чтобы они соблюдали гуманитарное право», — передаёт ТАСС слова Алакбарова.

Он подчеркнул, что позиция ООН заключается в том, что вооружённые столкновения не могут далее продолжаться.

Как ранее сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на «Талибан»*, талибы заняли шесть аванпостов в неподконтрольной движению афганской провинции Панджшер.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.