В ООН призвали прекратить боевые действия в Панджшере
- Reuters
«Мы просим все стороны конфликта о том, чтобы они соблюдали гуманитарное право», — передаёт ТАСС слова Алакбарова.
Он подчеркнул, что позиция ООН заключается в том, что вооружённые столкновения не могут далее продолжаться.
Как ранее сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на «Талибан»*, талибы заняли шесть аванпостов в неподконтрольной движению афганской провинции Панджшер.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.