Pajhwok: талибы захватили шесть аванпостов в контролируемом сопротивлением Панджшере

Талибы заявили, что заняли шесть аванпостов в неподконтрольной движению афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на «Талибан»*.

Как уточняется, боевики захватили аванпосты в районе Шатал.

Накануне сообщалось, что в Панджшере возобновились бои между боевиками и отрядами сопротивления.

Лидер Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить свою деятельность и уйти из политики, если «Талибан»* создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.

22 августа Масуд сообщил, что его отряды отказались от предложения сдаться талибам и передать контроль над регионом группировке.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.