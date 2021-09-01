Pajhwok: талибы захватили шесть аванпостов в контролируемом сопротивлением Панджшере
- Reuters
Как уточняется, боевики захватили аванпосты в районе Шатал.
Накануне сообщалось, что в Панджшере возобновились бои между боевиками и отрядами сопротивления.
Лидер Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить свою деятельность и уйти из политики, если «Талибан»* создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.
22 августа Масуд сообщил, что его отряды отказались от предложения сдаться талибам и передать контроль над регионом группировке.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.