Pajhwok: талибы захватили шесть аванпостов в контролируемом сопротивлением Панджшере

Короткая ссылка
Талибы заявили, что заняли шесть аванпостов в неподконтрольной движению афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на «Талибан»*.
Pajhwok: талибы захватили шесть аванпостов в контролируемом сопротивлением Панджшере
  • Reuters

Как уточняется, боевики захватили аванпосты в районе Шатал.

Накануне сообщалось, что в Панджшере возобновились бои между боевиками и отрядами сопротивления.

Лидер Фронта национального сопротивления Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить свою деятельность и уйти из политики, если «Талибан»* создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.

22 августа Масуд сообщил, что его отряды отказались от предложения сдаться талибам и передать контроль над регионом группировке.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить