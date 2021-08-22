Отряды сопротивления в афганской провинции Панджшер отказались сдаться талибам
- Reuters
Об этом сообщает Al Arabiya.
По его словам, отряды сопротивления готовы дать отпор талибам*.
Он также добавил, что представители талибов отвергли переговоры с панджшерским сопротивлением.
Ранее «Талибан» дал отрядам сопротивления в афганской провинции Панджшер четыре часа, чтобы передать этот регион под контроль движения.
19 августа сообщалось, что Масуд призвал страны Запада снабдить силы сопротивления оружием и боеприпасами.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.