Отряды сопротивления в афганской провинции Панджшер отказались сдаться талибам

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Возглавляющий сопротивление Ахмад Масуд заявил, что его отряды отказались от предложения радикального движения «Талибан»* сдаться и передать контроль над регионом группировке.
Отряды сопротивления в афганской провинции Панджшер отказались сдаться талибам
  • Reuters

Об этом сообщает Al Arabiya.

По его словам, отряды сопротивления готовы дать отпор талибам*.

Он также добавил, что представители талибов отвергли переговоры с панджшерским сопротивлением. 

Ранее «Талибан» дал отрядам сопротивления в афганской провинции Панджшер четыре часа, чтобы передать этот регион под контроль движения.

19 августа сообщалось, что Масуд призвал страны Запада снабдить силы сопротивления оружием и боеприпасами.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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