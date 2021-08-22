Отряды сопротивления в афганской провинции Панджшер отказались сдаться талибам

Возглавляющий сопротивление Ахмад Масуд заявил, что его отряды отказались от предложения радикального движения «Талибан»* сдаться и передать контроль над регионом группировке.

Reuters

Об этом сообщает Al Arabiya. По его словам, отряды сопротивления готовы дать отпор талибам*. Он также добавил, что представители талибов отвергли переговоры с панджшерским сопротивлением. Ранее «Талибан» дал отрядам сопротивления в афганской провинции Панджшер четыре часа, чтобы передать этот регион под контроль движения. 19 августа сообщалось, что Масуд призвал страны Запада снабдить силы сопротивления оружием и боеприпасами. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.