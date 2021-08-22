«Талибан» призвал отряды сопротивления в афганской провинции Панджшер сдаться

Радикальное движение «Талибан»* дало отрядам сопротивления в афганской провинции Панджшер четыре часа, чтобы передать этот регион под контроль движения.

Reuters

Об этом сообщает Al Arabiya. По данным телеканала, талибы предоставили Ахмаду Масуду, возглавляющему сопротивление, четыре часа, чтобы сдаться. Отмечается, что отряды «Талибана» находятся в полной готовности, чтобы приступить к операции по захвату этой провинции. Ранее сообщалось, что Масуд призвал страны Запада снабдить силы сопротивления талибам оружием и боеприпасами. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.