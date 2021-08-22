«Талибан» призвал отряды сопротивления в афганской провинции Панджшер сдаться
- Reuters
Об этом сообщает Al Arabiya.
По данным телеканала, талибы предоставили Ахмаду Масуду, возглавляющему сопротивление, четыре часа, чтобы сдаться.
Отмечается, что отряды «Талибана» находятся в полной готовности, чтобы приступить к операции по захвату этой провинции.
Ранее сообщалось, что Масуд призвал страны Запада снабдить силы сопротивления талибам оружием и боеприпасами.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.