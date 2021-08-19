Сын Ахмад-Шаха Масуда призвал Запад помочь силам афганского сопротивления оружием

Силы сопротивления «Талибану»* в афганской провинции Панджшер призывают страны Запада снабдить их оружием и боеприпасами, заявил в письме, которое опубликовала газета The Washington Post, один из лидеров отрядов сопротивления — сын национального героя Афганистана и экс-министра обороны страны Ахмад-Шаха Масуда, известного как Панджшерский Лев.

«Соединённые Штаты и их союзники покинули поле боя, но Америка ещё может стать «великим арсеналом демократии», как сказал Франклин Рузвельт, придя на помощь осаждённым врагом британцам перед вступлением США во Вторую мировую войну», — написал Ахмад Масуд.

Он призвал «друзей Афганистана на Западе» вступиться за сопротивление.

«Я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, вступиться за нас перед конгрессом и администрацией Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где в честь моего отца весной этого года была названа аллея в саду на Елисейских Полях», — заявил Масуд.

Как рассказал мужчина, к нему и вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху в Панджшере присоединяются солдаты армии Афганистана, которые разочаровались в прежнем командовании.

«Что бы ни случилось, мои воины-моджахеды и я будем защищать Панджшер — последний оплот свободы Афганистана... Но нам нужно больше оружия, боеприпасов и снаряжения», — добавил он.

Масуд заявил, что флаг Фронта национального сопротивления будет развеваться над каждой позицией движения, однако «вооружённых сил и материально-технического обеспечения» не хватит.

«Они быстро закончатся, если наши друзья на Западе не найдут способ снабжать нас», — сказал Масуд.

17 августа источник сообщил, что силы вице-президента Афганистана ведут бои с талибами в провинции Парван к северу от Кабула и в районе Панджшера, а в регион направляются 10 тыс. военных под руководством маршала Абдул-Рашида Дустума.

В апреле 2019 года Ахмад Масуд-младший в эксклюзивном интервью RT рассказал, каким он видит будущее Афганистана.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.