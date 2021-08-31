В Панджшере возобновились бои между талибами и сопротивляющимися им отрядами

В афганской провинции Панджшер возобновились бои между боевиками радикального движения «Талибан»* и отрядами, сопротивляющимися им.

Об этом сообщил телеканал CNN.

«В районе перевала Хавак, который ведёт в Панджшер, продолжаются ожесточённые бои... «Талибан» потерял сотни человек убитыми и ранеными», — сообщил командующий отрядами сопротивления.

Ранее лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что прекратит свою деятельность и уйдёт из политики, если радикальное движение «Талибан» создаст инклюзивное правительство и обеспечит свободу и равноправие граждан.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.