В Пентагоне сообщили об остающихся в Афганистане боевиках ИГ и «Аль-Каиды»

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что в Афганистане остаются террористы «Аль-Каиды»* и «Исламского государства»**, но в Пентагоне не считают, что их численность высока.

Об этом Кирби сказал на брифинге. Трансляцию вёл C-SPAN.

«Мы знаем, что «Аль-Каида», как и ИГ, присутствует в Афганистане... Мы не считаем, что их численность запредельно высока, но конкретными цифрами не располагаем», — заявил представитель Пентагона.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что с 14 августа США эвакуировали около 13 тыс. человек, в данный момент в стране находятся почти 6 тыс. американских военных.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.