В Британии не намерены «в обозримом будущем» признавать талибов властью в Афганистане

Короткая ссылка
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна не собирается в ближайшее время признавать талибов* в качестве новой власти в Афганистане.
В Британии не намерены «в обозримом будущем» признавать талибов властью в Афганистане
  • Reuters

«Мы сотрудничаем с талибами, но не собираемся признавать их в обозримом будущем», — приводит ТАСС заявление Рааба, сделанное на совместной пресс-конференции с главой катарского МИД Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в рамках визита в Доху.

Он подчеркнул, что на данный момент Британия ведёт переговоры с представителями движения «Талибан» по вопросам обеспечения беспрепятственного выезда из Афганистана всех граждан, кто не успел покинуть республику до 31 августа.

Ранее Рааб призвал предотвратить превращение Афганистана «в убежище для терроризма».

В августе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, если представители радикального движения «Талибан» хотят взаимодействовать с Западом, они должны позволить людям покинуть Афганистан.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить