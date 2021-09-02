В Британии не намерены «в обозримом будущем» признавать талибов властью в Афганистане

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что страна не собирается в ближайшее время признавать талибов* в качестве новой власти в Афганистане.

«Мы сотрудничаем с талибами, но не собираемся признавать их в обозримом будущем», — приводит ТАСС заявление Рааба, сделанное на совместной пресс-конференции с главой катарского МИД Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в рамках визита в Доху.

Он подчеркнул, что на данный момент Британия ведёт переговоры с представителями движения «Талибан» по вопросам обеспечения беспрепятственного выезда из Афганистана всех граждан, кто не успел покинуть республику до 31 августа.

Ранее Рааб призвал предотвратить превращение Афганистана «в убежище для терроризма».

В августе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, если представители радикального движения «Талибан» хотят взаимодействовать с Западом, они должны позволить людям покинуть Афганистан.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.