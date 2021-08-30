В Британии призвали предотвратить превращение Афганистана «в убежище для терроризма»

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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал предотвратить превращение Афганистана «в убежище для терроризма».
В Британии призвали предотвратить превращение Афганистана «в убежище для терроризма»
  • Reuters

Об этом говорится в коммюнике, распространённом внешнеполитическим ведомством Великобритании по итогам участия министра в онлайн-конференции с коллегами из ряда стран и НАТО.

«Министр иностранных дел подчеркнул важность работы с партнёрами-единомышленниками над безопасным перемещением и выездом имеющих на это право афганцев, которые остаются в стране», — говорится в документе.

По его словам, талибы* заверили, что не будут мешать людям покидать страну, однако Рааб подчеркнул, что необходимо судить текущую ситуацию по действиям, а не по обещаниям.

«Он (Рааб. — RT) объяснил стратегические приоритеты по предотвращению превращения Афганистана в убежище для терроризма, обеспечению гуманитарного доступа, защите прав человека и достижений последних 20 лет», — отмечается в коммюнике.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны Великобритании подтвердили завершение операции британских сил по эвакуации из Кабула.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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