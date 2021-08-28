Sky News: Борис Джонсон назвал талибам условие взаимодействия с Западом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если представители радикального движения «Талибан»* хотят взаимодействовать с Западом, они должны позволить людям покинуть Афганистан.

«Власти «Талибана», новое правительство — независимо от его состава, — должны понимать, что если они хотят иметь отношения с Западом, если они хотят взаимодействовать с нами, то безопасная эвакуация для них должна иметь первостепенное значение», — приводит слова британского премьера Sky News.

Джонсон подчеркнул, что некоторые граждане до сих пор не смогли попасть в аэропорт Кабула для эвакуации из Афганистана. Он пообещал сделать всё возможное для того, чтобы вывезти как можно больше людей из страны после 31 августа.

Глава МИД Словакии Иван Корчок ранее сообщил, что патруль радикального движения «Талибан» воспрепятствовал эвакуации 20 афганцев, которые должны были вылететь из Кабула в Тбилиси, а следом — в Словакию на спецборте.

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле сообщал, что они запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.