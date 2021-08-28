Талибы помешали эвакуации 20 граждан Афганистана в Словакию

Патруль радикального движения «Талибан»* помешал провести эвакуацию 20 афганцев, которые должны были вылететь из Кабула в Тбилиси, а следом — в Словакию на спецборте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МИД Словакии Иван Корчок.

«Группа, состоящая из 20 афганцев, которым мы организовали место в норвежском самолёте, не смогла пройти через контролируемый «Талибаном» КПП», — написал он.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, талибы угрожали афганцам оружием. Корчок подчеркнул, что таким образом радикалы нарушили своё обещание, согласно которому они позволят провести эвакуацию граждан из Кабула до 31 августа.

Официальный представитель радикального движения «Талибан» Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле ранее заявил, что талибы запретят продолжение операции по эвакуации из страны после 31 августа.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.