Правительство Польши предложило ввести режим ЧС на границе с Белоруссией

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Правительство Польши попросит президента ввести чрезвычайное положение в регионах на границе с Белоруссией, заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Правительство Польши предложило ввести режим ЧС на границе с Белоруссией
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«Ситуация на границе напряжённая. Поэтому Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой о введении чрезвычайного положения на 30 дней в приграничной зоне — в части Подляского и Люблинского воеводств», — сказал он. Его слова приводит ТАСС.

Решение должен утвердить президент.

По данным на 26 августа, пограничники Польши зафиксировали с начала года более 3 тыс. попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии.

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Белоруссия ввозит на свою территорию новых мигрантов с Ближнего Востока, которые в дальнейшем будут переправлены в Евросоюз.

Белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя обвинения, потребовал «факты на стол».

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