Правительство Польши предложило ввести режим ЧС на границе с Белоруссией
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«Ситуация на границе напряжённая. Поэтому Совет министров постановил обратиться к президенту с просьбой о введении чрезвычайного положения на 30 дней в приграничной зоне — в части Подляского и Люблинского воеводств», — сказал он. Его слова приводит ТАСС.
Решение должен утвердить президент.
По данным на 26 августа, пограничники Польши зафиксировали с начала года более 3 тыс. попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии.
Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Белоруссия ввозит на свою территорию новых мигрантов с Ближнего Востока, которые в дальнейшем будут переправлены в Евросоюз.
Белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя обвинения, потребовал «факты на стол».