Лукашенко прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами

Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал обвинения Запада в том, что он занимается расширением нелегальной миграции.

«Они говорят: вот там Лукашенко перекидывает нам мигрантов. Факты на стол, факты на стол, где Лукашенко, кого взял, перекидывает и так далее», — сказал белорусский президент.

Он обратил внимание, что некоторые СМИ и ряд блогеров заявили, что и не знали, что границы их стран «защищал Лукашенко», а не пограничные войска.

«Да, мы вылавливали почти каждого, за год, как они говорят, 80 человек в прошлом году преодолели эту границу, сейчас уже за это время около 5 тыс. Кушайте, пожалуйста, вы этого хотели. В чём я не прав?» — приводит его слова ТАСС.

При этом Лукашенко заявил, что не подталкивает данный процесс и мигрантов «туда не посылал».

«Вы же знаете, что Евросоюз позвал туда, у них рук рабочих не хватает. Позвали — так берите, к нам какие претензии?» — отметил президент Белоруссии.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в республике фиксируют увеличение потока нелегальной миграции через страну в западном направлении.