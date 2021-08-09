Лукашенко прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал обвинения Запада в том, что он занимается расширением нелегальной миграции.
Лукашенко прокомментировал ситуацию с нелегальными мигрантами
  • © РИА Новости / БелТА

«Они говорят: вот там Лукашенко перекидывает нам мигрантов. Факты на стол, факты на стол, где Лукашенко, кого взял, перекидывает и так далее», — сказал белорусский президент.

Он обратил внимание, что некоторые СМИ и ряд блогеров заявили, что и не знали, что границы их стран «защищал Лукашенко», а не пограничные войска.

«Да, мы вылавливали почти каждого, за год, как они говорят, 80 человек в прошлом году преодолели эту границу, сейчас уже за это время около 5 тыс. Кушайте, пожалуйста, вы этого хотели. В чём я не прав?» — приводит его слова ТАСС.

При этом Лукашенко заявил, что не подталкивает данный процесс и мигрантов «туда не посылал».

«Вы же знаете, что Евросоюз позвал туда, у них рук рабочих не хватает. Позвали — так берите, к нам какие претензии?» — отметил президент Белоруссии.

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в республике фиксируют увеличение потока нелегальной миграции через страну в западном направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить