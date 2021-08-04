В Белоруссии заявили о росте потока нелегальных мигрантов на Запад

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в республике фиксируют увеличение потока нелегальной миграции через страну в западном направлении.

«Да, мы фиксируем увеличение потока нелегальной миграции на западном направлении. Но разве это новость для европейских стран? По-моему, нет», — цитирует его БЕЛТА.

Вольфович отметил, что уже на протяжении нескольких лет нарастает поток нелегальных мигрантов в страны Европы, особенно из стран Ближнего Востока.

«Стоит ли в этом упрекать Беларусь и рассматривать её как центр какого-то зла? Нет, надо посмотреть в корень и поискать причины, почему это происходит», — сказал Вольфович.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Адальберт Янц, комментируя ситуацию с мигрантами на белорусско-литовской границе, заявил, что в ЕС «неоднократно отвергали такое использование мигрантов» Белоруссией.

Министерство иностранных дел республики назвало бездоказательными обвинения со стороны высокопоставленных представителей Евросоюза в адрес Минска в создании миграционного кризиса на границе с Литвой.