В ЕК прокомментировали ситуацию с мигрантами у границы Литвы с Белоруссией

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Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц прокомментировал ситуацию с мигрантами у границы Литвы с Белоруссией.
В ЕК прокомментировали ситуацию с мигрантами у границы Литвы с Белоруссией
  • Reuters

«Мы неоднократно отвергали такое использование мигрантов белорусским режимом», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря.

Он отметил, что член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон, побывавшая накануне в Литве, признала, что этот вопрос вызывает беспокойство.

Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии назвало бездоказательными обвинения высокопоставленных представителей Евросоюза в создании Минском миграционного кризиса на границе с Литвой.

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