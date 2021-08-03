В ЕК прокомментировали ситуацию с мигрантами у границы Литвы с Белоруссией

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Адальберт Янц прокомментировал ситуацию с мигрантами у границы Литвы с Белоруссией.

«Мы неоднократно отвергали такое использование мигрантов белорусским режимом», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря.

Он отметил, что член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон, побывавшая накануне в Литве, признала, что этот вопрос вызывает беспокойство.

Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии назвало бездоказательными обвинения высокопоставленных представителей Евросоюза в создании Минском миграционного кризиса на границе с Литвой.