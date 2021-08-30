Global Times: в Китае допустили завоз коронавируса через полуфабрикаты

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Сотрудники китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) не исключили, что коронавирус мог быть завезён в город Ухань в 2019 году с упаковками замороженных продуктов.
Global Times: в Китае допустили завоз коронавируса через полуфабрикаты
  • Reuters

Представитель центра Ма Хуэйлай заявила газете Global Times, что после подавления первой вспышки коронавируса в КНР весной 2020 года летом наблюдались эпизодические вспышки в Пекине и Даляне.

«Мы провели эпидемиологические исследования... и подтвердили, что вирус был завезён из других стран или регионов через транспортировку в холодовой цепи», — отметила специалист.

По словам Ма Хуэйлай, на основании исследования можно сделать вывод, что коронавирус способен преодолевать большие дистанции на продуктах в холодовой цепи. Это, по мнению эксперта, является показателем того, что вспышка коронавирусной инфекции на рынке морепродуктов в Ухани могла быть вызвана продуктами импорта в холодовой цепи.

Ранее разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса. В частности, оно считает, что власти Китая не располагали сведениями о COVID-19 до начала вспышки заболевания.

Позднее китайское посольство в США назвало научно неубедительным доклад американского разведсообщества о происхождении коронавируса.

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