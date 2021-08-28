Посольство Китая отреагировало на доклад разведки США о коронавирусе

Короткая ссылка
Китайское посольство в США назвало научно неубедительным доклад американского разведсообщества о происхождении коронавируса.
Посольство Китая отреагировало на доклад разведки США о коронавирусе
  • Reuters

«Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения коронавируса — это дело науки, этим должны и могут заниматься только учёные, а не эксперты из разведки», — говорится на сайте дипмиссии КНР.

Там назвали ошибочными утверждения о том, что Китай препятствует «глобальному расследованию» и отказывается от обмена информацией.

Ранее разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса.

В частности, оно считает, что власти Китая не располагали сведениями о COVID-19 до начала вспышки заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить