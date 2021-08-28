Посольство Китая отреагировало на доклад разведки США о коронавирусе
- Reuters
«Доклад, сфабрикованный разведсообществом США, научно неубедителен. Выяснение происхождения коронавируса — это дело науки, этим должны и могут заниматься только учёные, а не эксперты из разведки», — говорится на сайте дипмиссии КНР.
Там назвали ошибочными утверждения о том, что Китай препятствует «глобальному расследованию» и отказывается от обмена информацией.
Ранее разведсообщество США опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену о происхождении коронавируса.
В частности, оно считает, что власти Китая не располагали сведениями о COVID-19 до начала вспышки заболевания.