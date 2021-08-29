Байден встретился с родными погибших американских военных в Афганистане

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Президент США Джо Байден и его супруга Джилл встретились с родственниками 13 американских военных, которые погибли при взрывах в афганской столице Кабуле.
Байден встретился с родными погибших американских военных в Афганистане
  • Reuters

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что американский лидер прибыл на базу ВВС США в городе Довере штата Делавэр.

Ранее в Пентагоне подтвердили гибель 13 военных ВС США в результате теракта в Кабуле

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