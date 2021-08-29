Байден встретился с родными погибших американских военных в Афганистане
Президент США Джо Байден и его супруга Джилл встретились с родственниками 13 американских военных, которые погибли при взрывах в афганской столице Кабуле.
- Reuters
Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что американский лидер прибыл на базу ВВС США в городе Довере штата Делавэр.
Ранее в Пентагоне подтвердили гибель 13 военных ВС США в результате теракта в Кабуле
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: